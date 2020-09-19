تعليق التضامن الاجتماعي على إلقاء مسن في ترعة بسوهاج





علق محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على تداول فيديو لإلقاء مسن بإحدى الترع بسوهاج، قائلًا: " لا أعرف سبب قيام الشباب بهذا الامر، خاصة أن المسن يعاني من مرض نفسي،".ولفت "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، مساء السبت، إلى أن المسن يحصل على معاش كرامة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن المسن رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه يتعامل بصورة شبه طبيعية.وأشار إلى أن أسرة المسن تعلم شخصية الشباب الذي قاموا بإلقائه في الترعة، معقبًا: "المسن ما عملش أي حاجة للشباب عشان يتم القائه في الترعة".اقرأ أيضًا:أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة مسن ملقى بالشارع بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بالعثور على جثة مسن بشارع همفرس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة مسن في الشارع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وأفاد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ونفت وجود شبه جنائية وهذا ما أيدته تحريات الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.قال شاهد عيان يدعى "محمد" أحد الجيران بعقار واقعة مقتل السيدة "أمنية فتحي" على يد زوجها وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة "ديب فريزر"، أن الزوج وعائلتة من الفيوم، متابعا "أن كاميرات المراقبة لمحله الخاص رصدت الزوج أخر مرة الساعة ٩ صباحا من يوم الخميس وبعد ساعات عاد مرة اخرى".وأضاف أحد الجيران في حديثه إلى "الفجر"، أن بعد يوم الخميس لم اشاهدة مرة آخرى، موضحا أن الزوج والمجني عليها معروفين بحسن اخلاقهما، ولا يسمع أي مشاكل افتعلها الزوج كما يقال، فيما تفاجئ أمس بالواقعة.