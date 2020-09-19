وزير النقل: نعمل على تطوير الطريق الصحراوي الشرقي من القاهرة لأسوان (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يتم في الوقت الحالي تطوير الطريق الصحراوي الشرقي من القاهرة حتى أسوان.

وكشف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل به على الهاتف من أجل الاطمئنان على المشروعات التي يتم إجرائها في الصعيد.

وأشار إلى أن السيسي وجه بسرعة تنفيذ المشروعات القائمة في منطقة الصعيد ووجه برصف كل الطرق المحلية المؤدية إلى ترعتي الكلابية والإبراهمية، كما أنه يصدر توجيهات يوميا لتطوير الصعيد، متابعا أن السيسي يهدي أهل الأقصر نفقًا أسفل نهر النيل، يربط بين البر الشرقي والغربي.

وعن تبطين الترع والمصارف، قال إنها حصلت على اعتماد مفتوح من أجل الانتهاء منها وتتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه، فضلًا عن إعادة تأهيل الطريق الزراعي شرق وغرب النيل، والمحاور العرضية التي تربط بينهم والتي تهم جميع المسافرين إلى الصعيد.

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أنه يتم التطوير الكامل للطريق الصحراوي الشرقي بالكامل، من القاهرة حتى أسوان، والطريق الصحراوي الغربي من القاهرة حتى الحدود الدولية الجنوبية.

وأضاف كامل الوزير، وزير النقل أن الأجهزة الحديثة التي يتم استخدامها في رصف الطرق في الصعيد توفر 25 إلى 30% في التكلفة المالية لرصف الطرق، عن المعدات القديمة، وتوفر في الوقت بين 25 إلى 30% كما أن العامل الثالث المهم استخدام عمالة قليلة فالمعدات الحديثة يتم تشغيلها بواقع 3 أشخاص فقط، كما أن المعدات الحديثة المستخدمة في رصف الطرق تساهم في الحفاظ على البيئة.

وكشف عن أن بعض الأهالي أقاموا مطبات صناعية على الطريق، بداعي أن هناك حادثة حدثت في تلك المنطقة منذ 10 سنوات وأحدهم يقول أن أحد الحيوانات التي يمتلكها تعرضت لحادث خلال السير على الطريق.

وتابع أنه تم اعتماد 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بين المدن والقرى، مؤكدا أنه لن تترك الطرق المحلية داخل المحافظات دون الانتهاء منها، موضحا أن هيئة الطرق والكباري ستنفذ الطرق والكباري الجديدة.

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