كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بتطهير ترعتي الكلابية والإبراهيمية وكل الطرق المؤدية لهم (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه يتم تنفيذ 13 محورًا في الصعيد، والرئيس السيسي وجه برصف كل الطرق المحلية المتقاطعة مع المحاور في الصعيد، مشيرا إلى أن " طريق الأقصر - قنا، به 6 ماكينات تقوم بتدوير طبقات الأسفلت ونقوم بتوفير ماكينات".


وأضاف " الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت أن" الرئيس السيسي تواصل معي منذ قليل للاطمئنان على ما نفعله في الصعيد من طرق ومحاور وسكك حديد"، كما وجه بتبطين وتطهير وتنظيف ترعة الكلابية التي تبدأ من جنوب الأقصر وحتى أسيوط وترعة الإبراهيمية التي تبدأ من أسيوط وحتى ابو النمرس حتى لا نفقد قطرة مياه واحدة ".

وتابع وزير النقل والمواصلات: "اعتماد مفتوح لتبطين وتطهير الترع في الصعيد"، مضيفا:" حالة الترع والمصارف في الصعيد حالتها غير جيدة وتحتاج إلى اهتمام كبير منا".

وفي سياق منفصل، قال المهندس جمال عسكر خبير في هندسة الطرق والنقل، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الشبكة القومية للطرق، إذ بدأت من منتصف عام 2014، وكان من من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الماضي، لكنه يجرى تشهد تدشين محاور وكباري جديدة.

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