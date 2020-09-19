في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب رفض جميل راتب الإنجاب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير جميل راتب، نجح في استغلال المظهر الخواجاتي في عدد من الأعمال الفنية لامتلاكه "الشكل" والتحدث بأكثر من لغة أجنبية، ثقافته وعشقه للتمثيل.

تزوج جميل راتب، من الممثلة الفرنسية مونيكا مونتيفير، تعرف عليها في فرقة مسرحية في فرنسا، حيث كانت زميلته هناك، وتزوجها واعتزلت التمثيل بعد الزواج.

تفرغت للعمل كمديرة إنتاج، ثم منتجة منفذة، ثم مديرة مسرح الشانزليزية، وظلا معًا لمدة 15 عامًا ولم يطالبها بتغيير ديانتها، بل تركها، وظل هو على ديانته الإسلامية.

حياة عاطفية هادئة عاشها جميل راتب برفقة زوجته مونيكا، ورغم حبه الشديد لمونيكا الإ أنه رفض الإنجاب منها لأنها كانت تريد أن يصبح أولادهما على ديانتها، وهذا الأمر لم يقبله، فضلًا عن أن الفن كان يشغل حياته بأكملها.

لم يستطع التفكير في شيء غيره، وكان هذا سبب انفصاله عن زوجته التي لم تتحمل انشغاله عنها طوال الوقت.

لم يستطع جميل الزواج من أخرى بعد انفصاله عن مونيكا وبالرغم من صعوبة القرار، ولكنه غير نادم عليه، وكان يرى جمهوره مثل أبنائه.

وعن الأبوة، اعترف جميل راتب أنه لا يريد أن يكون أبًا، قال: "لا أريد أن أكون أبا، فأظلم أولادي لطبيعة عملي".


في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب رفض جميل راتب الإنجاب
في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب رفض جميل راتب الإنجاب

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