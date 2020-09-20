"الفجر الفني" يكشف جولات عمر كمال الفنية الفترة المقبلة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

علم "الفجر الفني" أن مطرب المهرجانات عمر كمال، يعيش حالة من النشاط الفني حيث يستعد لجولات في لبنان من نهاية شهر سبتمبر الجاري حتى أوائل ايام شهر أكتوبر.

ومن المفترض أن يرجع إلى مصر بعدها وينتظر أسبوع حتى يسافر مرة أخرى للسعودية.

وحقق كمال، مؤخرًا نجاحا كبيرا بعد طرح أغنية "لغبطيطا" وينتظر أغنية فيلم 'زنزانة٧' بالإضافة الدويتو مع اورتيجا.

يذكر أن أغنية " لغبطيطا" من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخرًا معًا في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".

وجائت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

أخبار تهمك

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فيريرا يرد على مفاوضات الزمالك معه وسبب رحيله عن النادي

منذ ربع ساعة

الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 17 دقيقة

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا.. و 17 حالة وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

12:52 ص

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟