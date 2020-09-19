وزير النقل يزف بشرى سارة لأهالي الصعيد (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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انتقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قيام الأهالي بإقامة مطبات صناعية على الطرق"، مشيرا إلى أنه تم إقامة أكثر من 140 مطب صناعي على أحد الطرق.

وطالب "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت، الأهالي بإزالة المطبات الصناعية العشوائية التي يقومون بتنفيذها، خاصة على الطريق الزراعي، متابعا: مريت اليوم على الطرق المحلية في الصعيد، والرئيس السيسي اعتمد خطة طموحة لرصف الطرق الداخلية في الصعيد، وبين القرى والمراكز".

ولفت وزير النقل والمواصلات إلى أن هناك خطة بـ 36.7 مليار جنيه مصر لرصف الطرق الداخلية داخل القرى والمدن وبين القرى والمدن بالصعيد، مشيرا إلى أن المعدات الحديثة المستخدمة في رصف الطرق تساهم في الحفاظ على البيئة.

وفي سياق منفصل، قال المهندس جمال عسكر خبير في هندسة الطرق والنقل، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الشبكة القومية للطرق، إذ بدأت من منتصف عام 2014، وكان من من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الماضي، لكنه يجرى تشهد تدشين محاور وكباري جديدة.

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