تعرف على معنى كلمة "يا خراشي" في الحلقة السادسة من "بؤ مصري"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:36 م
مي مرسي
مي مرسي
مي مرسي
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طرح موقع "الفجر" الحلقة السادسة من برنامج "بؤ مصري" وذلك عبر حسابهم الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتحدثت الحلقة السادسة من "بؤ مصري" عن معنى كلمة "يا خراشي" وهي كلمة تقال كثيرا على لسان المصريين ولكن لا يعرف البعض معناها.

وتدور فكرة برنامج "بؤ مصري" حول الكلمات الغريبة والمختلقة والتي تقال كثيرا على لسان عدد كبير من المصريين ولكن يتعجب البعض من سماعها ويقوم برنامج "بؤ مصري" على توضيح معنى هذه الكلمات ومتى تقال وما الوقت الأول لهذه الكلمات.

برنامج " بؤ مصري" إعداد وتقديم مي مرسي وفكرة ومونتاج وإخراج عامر عفيفي وتصوير عبير أحمد.

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