توصيل الإنترنت المنزلي لعدد من منازل الروبيات بالفيوم.. والأهالي يوجهون الشكر لـ مصطفى ثابت: "خدوم وابن أصول"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
الفجر
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رصدت عدسة "الفجر" لحظة توصيل الخطوط الأرضية لعدد من المنازل في قرية الروبيات بمركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم، لتوصيل خدمة الإنترنت الأرضي.

مهندس رامي فايز إبراهيم عبور رئيس قسم طامية
مهندس رامي فايز إبراهيم عبور رئيس قسم طامية
وأشرف على أعمال التوصيل، المهندس جمال الجبالي مدير عام قطاع الاتصالات بالفيوم، المهندس أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد، وعمر حسين مدير الشؤون الخارجية بطامية، وعدد من الفنيين والمسؤولين المختصين.

الأستاذ أحمد إبراهيم مسؤول قسم الأرضيات بطامية
الأستاذ أحمد إبراهيم مسؤول قسم الأرضيات بطامية
توصيل الإنترنت المنزلي لعدد من منازل الروبيات بالفيوم.. والأهالي يوجهون الشكر لـ مصطفى ثابت: خدوم وابن أصول
الأستاذ وحيد رشاد فني المنطقة
الأستاذ وحيد رشاد فني المنطقة
وأشاد أهالي القرية بما يتم من إنجازات وأعمال خدمية في قريتهم، موجهين الشكر إلى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة "طامية وسنورس"، لما يبذله من جهود وأعمال خدمية من أجل المواطنين في القرية دائمًا.
الدكتور مصطفى ثابت مرشح طامية وسنورس لعضوية مجلس النواب 2020
الدكتور مصطفى ثابت مرشح "طامية وسنورس" لعضوية مجلس النواب 2020
وأكد الأهالي ان الدكتور مصطفى ثابت، يقدم الخدمات لكل من يطرق عليه بابه ولم يتأخر على أي محتاج في مساعدة الفقراء والبسطاء قائلين: "خدوم وابن أصول".
توصيل الإنترنت المنزلي لعدد من منازل الروبيات بالفيوم.. والأهالي يوجهون الشكر لـ مصطفى ثابت: خدوم وابن أصول

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