التفاصيل الكاملة لتحطم طائرة كينية في مطار مقديشو (صور)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكدت السلطات الصومالية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم السبت جراء انحراف طائرة شحن كينية عن المدرج واصطدامها بجدار خرساني في مطار العاصمة مقديشو.

وشدد وزير النقل والطيران المدني في حكومة تصريف الأعمال الصومالية، عبدالله صلاد، في تصريح صحفي أن الطائرة التابعة لشركة "سكاي وارد" الكينية واجهت عطلا فنيا عندما كانت في طريقها من مطار آدم عبدالله الدولي في مقديشو إلى مدينة بلدوينا، وكان على متنها أربعة أشخاص بينهم مواطنون صوماليون.

واضطرت الطائرة إلى العودة فورا للمطار، حيث انحرفت عن المدرج لدى محاولة الهبوط واصطدمت بجدار خرساني، ما أدى تحطم الجزء الأمامي منها.

وصرح الوزير بأن ثلاثة من أفراد الطاقم أصيبوا بجروح جراء الحادث وتم إنقاذهم، "فيما ظل الشخص الآخر، وهو قبطان الطائرة، عالقا داخل الطائرة لبعض الوقت.

وتداول صحفيون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الطائرة المنكوبة من طراز "فوكر-50"، متوقفة على مقربة من ساحل البحر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طائرة كينية

أخبار تهمك

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ 19 دقيقة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ يوم

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

منذ أقل من ساعة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انتقال محمد إبراهيم إلى بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

هل ينضم سواريز إلى يوفنتوس؟.. بيرلو يُجيب

منذ أقل من ساعتين

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خليفة كارتيرون.. باتشيكو يقترب من قيادة الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم الهجين والاختبارات الإلكترونية.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه من أجل كوندي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

09:33 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

09:29 م

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟