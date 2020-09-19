التفاصيل الكاملة لتحطم طائرة كينية في مطار مقديشو (صور)

Kenyan registered plane 5YMHT , Fokker 50, slid off the runway at Mogadishu Aden Adde Airport this morning

No fatalities co pilot slightly injured and captain was stuck in the cockpit for a while.

Silverstone air services doing domestic flights within Somalia. pic.twitter.com/oIUq57lHC1 — Jax #WhyILoveKenya🇰🇪💖 (@Jackie_Arkle) September 19, 2020

أكدت السلطات الصومالية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم السبت جراء انحراف طائرة شحن كينية عن المدرج واصطدامها بجدار خرساني في مطار العاصمة مقديشو.وشدد وزير النقل والطيران المدني في حكومة تصريف الأعمال الصومالية، عبدالله صلاد، في تصريح صحفي أن الطائرة التابعة لشركة "سكاي وارد" الكينية واجهت عطلا فنيا عندما كانت في طريقها من مطار آدم عبدالله الدولي في مقديشو إلى مدينة بلدوينا، وكان على متنها أربعة أشخاص بينهم مواطنون صوماليون.واضطرت الطائرة إلى العودة فورا للمطار، حيث انحرفت عن المدرج لدى محاولة الهبوط واصطدمت بجدار خرساني، ما أدى تحطم الجزء الأمامي منها.وصرح الوزير بأن ثلاثة من أفراد الطاقم أصيبوا بجروح جراء الحادث وتم إنقاذهم، "فيما ظل الشخص الآخر، وهو قبطان الطائرة، عالقا داخل الطائرة لبعض الوقت.وتداول صحفيون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الطائرة المنكوبة من طراز "فوكر-50"، متوقفة على مقربة من ساحل البحر.