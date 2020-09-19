قبل دقايق من الحلقة الـ11.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ10 من مسلسل "قوت القلوب"

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تبدأ بعد قليل الحلقة الـ11 من مسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني، وحفلت الحلقة الـ11 من المسلسل عدد من الأحدث حيث بدأت الحلقة الـ10 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" بعدد من الأحداث.



وكانت بدايتها تهديد قوت وهي ماجدة زكي الفتاة التي كانت السبب في طلاق ابنتها، بأنها ستقوم بفضحها لأنها تعتمد على السحر والشعوذة في أعمالها، وظهرت قوت في الحلقة وهي تحكي لأبنائها المشاكل التي مرت بها في الفترة السابقة وانتهت الحلقة بذهاب ابنة قوت التي تمتلك موهبة التمثيل إلى أحد الأماكن والذين يحاولون النصب عليها وخداعها ولكنها سيتم إنقاذها في آخر لحظة.