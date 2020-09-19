"أم كلثوم التمثيل".. جميل راتب متحدثًا عن فاتن حمامة وعلاقة الصداقة بينهم

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تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير جميل راتب، صاحب النقلات البارعة بين شخصياته ما بين الطيبة والشر أو الجمع بينهما في أدوار مركبة ساعده على تجسيدها ثقافته الواسعة.



علاقة صداقة كبيرة جمعت بين راتب وفاتن حمامة، والتي بدأت منذ تعاونهم في العديد من الأعمال، حيث جمعهم فيلمي"حكاية وراء كل باب" و"ولا عزاء للسيدات"، ومسلسلي "ضمير آبلة حكمت" و"وجه القمر".



قال عنها في أحد البرامج التلفزيونيه إنها:"ممثلة عظيمة جدًا، وشرف لي أن مثلت معها، لأنها ترفع من الممثل الذي يقف أمامها، وتتفاهم معه بسرعة، وتربطني بها علاقة صداقة واحترام، وكان اعتزالها خسارة كبيرة للفن، وأرى أنها هي "أم كلثوم" التمثيل.



رحل عن عالمنا الفنان القدير جميل راتب، عن عمر ناهز 91 عامًا، وأقيمت الجنازة بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف.