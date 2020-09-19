أحمد موسى: محمد مرسي قال لجماعته "ضحوا بأي عدد من أجل الشرعية"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مواطنًا خرج في السويس أمس، وأدعى وجود مظاهرة وصور فيديو لم يستغرق أكثر من دقيقتين.



وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الشاب استغل خروج المصريين من المسجد وادعى وجود تجمع للتظاهر.



وأكد الإعلامي على أن الشعب المصري يقول للإخوان موعدنا غدا، لافتا إلى أن الشعب لن يسمع كلام الإخوان مرة ثانية حتى لو هناك مشاكل.



وأوضح أحمد موسى أن محمد مرسي قال في يوم 26 يونيو: "ضحوا بأي عدد من أجل الشرعية".



وفي سياق منفصل، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد التطور الأخير في ليبيا، أصبحت أهداف تركيا داخل ليبيا واضحة للجميع، وخشية المواطنين الليبيين تعبر عن نفسها ويشعرون أن وطنهم معرض للضياع وسرقة ثرواته ومقدراته والسيطرة على ارتكازاته الاستراتيجية أصبحت في مهب الريح بعد هذا القدر من التهديد واستمرار التوغل والتغول التركى.



وأوضح عكاشة، أن إصرار تركيا على حشد الميليشيات والمرتزقة أحد المسببات التي جعلت البرلمان الليبى إصدار بيانه، مؤكدًا أن مصر أمامها كافة الخيرات وتبحث كافة الخيارات، والتدخل المصرى شرعى بأحكام القانون الدولى وكل الاعتبارات وصناعة بؤرة مهددة لكل جيران ليبيا هو أول الحقوق الليبية أن تكون مؤمنة لحدودها ومقدرات مواطنيها.



وأكد، أن مصر لم تقف صامتة أمام هذا الأمر، وتبذل جهودا مكثفة على المستوى الدبلوماسي وتحشد الرأي العام العالمى والأطراف الدولية في صورة كبيرة جدا، للمناداة بالوقف الكامل لإطلاق النار، موضحًا أن مصر وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بشأن الأزمة الليبية.

