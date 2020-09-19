رمضان صبحي يشارك في أول مران مع بيراميدز

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ولاعب بيراميدز الجديد، في أول مران له بقميص النادي اليوم، السبت، بالملعب الفرعي للدفاع الجوي.

 

وظهر رمصان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في تدريبات اليوم، بعدما أعلن النادي تعاقده مع قائد منتخب مصر الأولمبي لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم الجديد.

 

وبدأ رمضان صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذي من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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