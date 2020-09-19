كيف استعد غزل المحلة لجولات حسم الصعود للدوري الممتاز

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
رامز سليم
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استعد غزل المحلة لعودة دوري القسم الثاني، والذي يشارك بالمجموعة الثالثه، بعد أن توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا الذي كادت أن تقضي على النشاط الرياضي لمدة طويلة.

كان زعيم الفلاحين قبل توقف النشاط الرياضي يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بعد أن فاز على ألعاب دمنهور المتصدر حالياً برصيد 33 نقطة، في مباراة مثيره وحماسية والتي انتهت بفوز المحلة بهدف دون رد، وكان المتبقي من مباريات المجموعة 5 مباريات.

وعاد غزل المحلة للتدريبات بعد قرار وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم عودة جميع الفرق للتدريبات تجهيزاً لإستكمال المسابقة، وأصدر القرار بمشاركة الفرق بمرانهم منذ يوم 20/7 الماضي.

وقد عادت المحلة واجرى مسؤولين النشاط الرياضي والطبي بالنادي، المسحات الخاصة بفيروس كورونا، وبعد التأكد من صحة اللاعبين وعدم ظهور حالات إيجابية.

وقرر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، بداية فترة الأعداد لعودة النشاط، واستعد الفريق بعدما أبرم 3 مباريات ودية بشهر سبتمبر الجاري، وكانت أولى المواجهات الودية مباراة غزل المحلة والزرقا والتي انتهت بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، والمواجهة الثانية كانت مع الداخلية وانتهت بفوز الداخلية بهدف عن طريق ركلة جزاء بعد أن اضاعت المحلة ركلة جزاء ايضاً، وكانت المواجهة الأخيره ضد محلة حسن وفاز زعيم الفلاحين بأربع أهداف مقابل هدف في ختام المباريات الودية.

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