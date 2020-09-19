هل ينضم سواريز إلى يوفنتوس؟.. بيرلو يُجيب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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حسم أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، مسألة انضمام الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، إلى صفوف اليدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بيرلو، إن "فريقه ربما لن يضم لويس سواريز مهاجم برشلونة وأوروغواي مع استعداد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد".



ويستهل بيرلو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة ماوريتسيو ساري على الرغم من عدم امتلاكه خبرة تدريبية، مشواره مع يوفنتوس باستضافة سامبدوريا غداً الأحد.



وأشار إلى أن يوفنتوس بحاجة إلى مهاجم لكن لا يوجد الوقت الكافي لحصول سواريز على جواز سفر إيطالي.



ووصل يوفنتوس إلى الحد الأقصى للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بعد ضم البرازيلي أرتور من برشلونة والأمريكي ويستون ماكيني ولن يستطيع التعاقد مع سواريز سوى بعد حصوله على جواز سفر إحدى دول الاتحاد الأوروبي.



وقال بيرلو "ننتظر الحصول على مهاجم. الوقت ما زال متاحا في سوق الانتقالات لذا فنحن نتعامل بهدوء وسعادة ولسنا متعجلين.


"سواريز سيكون صعبا لأن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للحصول على جواز سفر لذا من المرجح ألا نضمه".



ويحق لسواريز الحصول على الجنسية لأن زوجته مواطنة إيطالية وفي المعتاد يحتاج الأمر إلى عدة سنوات وهي واحدة من التفاصيل، التي تم التغاضي عنها عند ظهور تكهنات انضمامه إلى بطل إيطاليا الشهر الماضي.



وأوضح بيرلو أن كريستيانو رونالدو وديان كولوسيفسكي سيتشاركان مهمة الهجوم ضد سامبدوريا.



وأضاف "لن يبدأ كولوسيفسكي ورونالدو في مركز المهاجم بل سيحاولان التحرك وفقاً لما يفعله الآخر. ستكون هناك تغييرات في المراكز للسماح لأكبر عدد من اللاعبين بالوجود في منطقة الجزاء".



وأكد المدرب البالغ عمره 41 عاماً أنه هادئ قبل بداية الموسم الجديد الذي سيكون عليه على الأقل حصد لقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.



وتابع "بعد شهر في يوفنتوس لا توجد لدي أي شكوك بل الكثير من اليقين. اندمجت بشكل جيد والآن سيؤول الحديث لداخل الملعب".

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