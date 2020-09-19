وزير النقل: محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل يدخل حيز الخدمة قريباً

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أشرف الداودي محافظ قنا محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل لمتابعة معدلات التنفيذ النهائية للمشروع البالغ تكلفته حوالي 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية.

ويضم المحور 15 كوبرى بطول 2270 متر و15 نفق بطول 460 متر منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى الشرقى - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي).

تفقد وزير النقل ومحافظ قنا مختلف قطاعات المشروع، وتابعا الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من الكباري والأنفاقحيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية بكافة قطاعات المحور 98.5%.

وأكد الوزير أنه من المخطط افتتاح المحور خلال الفترة القادمة، لافتا الي أن إنشاء محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل بمحافظة قنا يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

ومن جانبه أكد محافظ قنا على أن محور الشهيد الرائد باسم فكرى يمثل طفرة تنموية حقيقية على ارض المحافظة حيث سيساهم فى ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الامان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتى توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وزير النقل: محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل يدخل حيز الخدمة قريباً
وزير النقل: محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل يدخل حيز الخدمة قريباً
وزير النقل: محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل يدخل حيز الخدمة قريباً
وزير النقل: محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل يدخل حيز الخدمة قريباً
وزير النقل: محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل يدخل حيز الخدمة قريباً
وزير النقل: محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل يدخل حيز الخدمة قريباً

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