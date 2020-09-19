خبير: التاتو قد يسبب السرطان في حالة واحدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هاني مجدي، خبير التجميل إن رسمة التاتو، كلها تعتمد على الآلة، والفرق يكون في الفنان الذي يقوم بالرسم، فكل مختص يعتمد على آلة خاصة به، لتسهيل عمله وحتى لا يصاب العميل بأي آلم، مشيرًا إلى أن التاتو أصبح لا يختلط بالدم ويسهل تغييره عن زمان.

وأضاف مجدي، في لقائه مع فضائية الحدث، أنواع التاتو هو "البريمنت وستيكر والحنة"، وأنه لا يوجد أي أنواع أخرى له، مشيرًا إلى أن التاتو يسبب السرطان في حالة واحدة إذا كانت الآلة المستخدمة مجهولة المصدر، وغير مصرح له للرسام من وزارة الصحة.

وطالب من يرسم التاتو، باللجوء للرسامين المحترفين، المرخصين من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك آلة للتاتو تزيله في ٣ جلسات بدون حرق بشرة أو يسبب أي أضرار نهائيًا.

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ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مفاداه "ما حكم الشرع في صناعة "التاتو" بالصبغة تحت الجلد وهل هو حلال أم حرام؟"، وجاء الرد على النحو التالي:-

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوي بالدار: "التاتو الذي يتم من خلال غرز الإبر وحشو الجرح بأصباغ طبيعية أو صناعية فيخرج معه الدم حرام، وملعون صاحبه، فالنبي قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، فهذه في حق النساء فما بالك بالرجل الذي يرسم تنين على كتفه أو صقر أو جمجه فهو يشوه خلقته ويعرض نفسه لغضب الله فيكون حامل نجاسه لأن الصبع يختلط بالدم فيتنجس فلماذا تعرض نفسك لتلك الورطة فتلك الوشوم التي تتم عن تلك الطريقة محرمة".


وأضاف: "إذا كان هناك تاتو بغير تلك الطريقة يكون الحكم فيه بحسب الطريقة، فقد تجوز في بعض الأحيان، فمثلا تقنية جديد تقوم بها النساء تسمي الميكرو بليدنج وهي عبارة عن وشم مؤقت للحاجبين فهو نوع من الزينة، وهذا الأمر جائز بشرط موافقة الزوج وعدم إيذاء الجسد وهو لا يكون هناك تنجيس للجسد من خلاله".

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