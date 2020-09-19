أحمد موسى: جاويش أوغلو سقط في الخطيئة.. وتركيا تعيش حالة انبطاح

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:21 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى حوارًا تلفزيونيًا في قناة CNN TURK وتحدث عن ثورة 30 يونيو 2013 بشكل لا يقبله أي مصري فهو يناصر فيه جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن ثورة 30 يونيو أفسدت مخططات تركيا ضد مصر، وما تحدث به وزير الخارجية التركي عن مصر عبارة عن كلام فارغ.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن ثورة 30 يونيو خط أحمر وهي ثورة شعب، موضحا أن الشعب أطاح بجماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو.

وكشف موسى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا يضم عبارات وجمل واضحة، للرد على وزير الخارجية التركي، وجاء فيها أن وزارة الخارجية المصرية استنكرت تصريحات مولود جاويش تتضمن حديثه في قناة CNN تضمن تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.


وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، منوها إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن أجهزة الاستخبارات في كل دول العالم تكون علاقتها مباشرة برئيس الجمهورية، موضحا أن مصر لم تنفي أو تؤكد أي تواصل بين الاستخبارات المصرية والتركية، وما يعانيه حاليا الأتراك هو حالة انبطاح.


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