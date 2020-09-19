الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رجل الأعمال محمد فريد خميس

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الرمز الوطنى الكبير، وأحد القامات الاقتصادية الوطنية، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.





وأشارت الكنيسة فى بيان لها، إلى أن خميس أسهم عبر سنين طويلة فى إثراء الاقتصاد القومى المصرى، وكان له اهتمام خاص بصعيد مصر، تمثل فى إقامة العديد من المشروعات التنموية، والأعمال الخيرية.





وقالت الكنيسة: "كما نذكر له بكل إعزاز الدور الاجتماعى المهم الذى قدمه لأبناء الوطن من خلال مؤسسته الاجتماعية، ودعمه لدور العبادة، وإسهاماته فى الترويج لمسار العائلة المقدسة، بإنتاج مجموعة من المنسوجات المتميزة التى تجسد الزيارة المباركة لمصر".





واختتمت الكنيسة بيانها بالقول: "خالص العزاء لأسرة الفقيد العزيز ولأحبائه وتلاميذه، وكل من تلامسوا مع ما قدمه من عطاء إنسانى نبيل".



