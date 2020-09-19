جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين عند حدود غزة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أنه اعتقل أربعة أشخاص بعد اجتيازهم حدود قطاع غزة.

وذكر الجيش أن الموقوفين خرقوا السياج الأمني عند الحدود الشمالية للقطاع وتسللوا إلى الداخل، مشيرا إلى مصادرة سكين كانت بحوزة أحدهم، فيما أكد الجيش أنه ستتم إحالة المعتقلين للتحقيق.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، 5،279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد إجراء 57،971 فحصًا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في البلاد إلى 47،851 إصابة جديدة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية، أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الوقت الحالي بلغ 42528 حالة، منها 534 حرجة، وعدد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 138 شخصا.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قررت إعادة فرض الإغلاق التام في البلاد هذا الأسبوع بسبب الارتفاع في عدد الإصابات.

وتشمل إجراءات الإغلاق قيودا على تنقلات المواطنين وعمل مختلف المنشآت، مع إغلاق العديد من الأعمال والأماكن العامة.

وقررت الحكومة يوم الثلاثاء أيضا إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الخميس القادم.

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غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي الجيش الاسرائيلي اسرائيل

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