سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني والمرشح للرحيل عن البرسا وصله عرضًا مغرياً في الفترة الماضية.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن إنتر ميامي الأمريكي قدم عرضًا للويس سواريز بعقد يمتد لأربع مواسم وراتب سنوي يبلغ 8 مليون يورو.

وأفادت الشبكة العالمية أن النجم الأوروجواياني رفض هذا العرض لأنه يرغب في الإستمرار في أوروبا.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النادي الأمريكي إتجه بعد ذلك للتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وألمحت الشبكة العالمية أن لويس سواريز مُرشح للرحيل عن برشلونة الإسباني ومرتبط بالرحيل إلى أتليتكو مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

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