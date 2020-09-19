فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح لاعب الفريق فرصة الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومنح المدرب السويسري، الضوء الأخضر إلى إدارة النادي في تسويق النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق، بعد تراجع مستواه الفني.

وظهر أجايي، خلال الفترة الماضية بمستوى متواضع للغاية، الأمر الذي جعل فايلر ينقلب على قدراته، ويدرس رحيله بشكل جادي في الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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