وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أصدرت حملة معا نستطيع التعليمية بيانا صحفيا بعد التواصل بين الحملة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

في سؤال وجهته الحملة لوزير التربية والتعليم: سيتم تطبيق أخذ الغياب على طلبة الثانوية أم سوف يطبق على جميع المراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي وجاوب وزير التعليم قائلا: نعم سيتم أخد الغياب بجميع المراحل التعليمية.

‎وحول نظام إمتحانات الثانوية العامة، سوف يتيح للطالب ثلاثه محاولات في الإمتحانات قال وزير التربية والتعليم: لم يتم أخذ قرار في هذا الشأن إلى الآن.

‎وحول مصير الدروس الخصوصية أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  إن السناتر التعليمية سيتم غلقها إلى أجل غير مسمى.

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