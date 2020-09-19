محافظة الشرقية: قيمة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة عادلة جدا



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا



-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن



- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما



- تكلفة استصلاح فدان زراعي وا حد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه





- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"



- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر



- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن



-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن



- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي



- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري





قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنهم وضعوا جدول زمني للنزول إلى القرى والمراكز للاستماع لشكاوى واستفسارات المواطنين بشأن طلبات التصالح.وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن نسبة التخفيض على طلبات التصالح بالمحافظة وصلت إلى 35%، إلى جانب الـ 25% الذي أعلن عنها رئيس الوزراء لمن سيدفع مبلغ التصالح دفعة واحدة، مؤكدا أنها نسبة عادلة جدا.وأضاف أنه يتفقد المراكز التكنولوجية لمعرفة أي مشاكل تواجههم، معلنا أنه تقرر تخفيض 40% لمن يدفع 25% لتقنين أراضي أملاك الدولة، و50% من يسدد القيمة كاملة.وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى