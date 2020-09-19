فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها 13498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال السعات الـ24 الماضية بواقع 13498 ليصل إلى مستوى 442194.

ويشير هذا الرقم إلى استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا التي رصدت يوم 17 سبتمبر 10593 حالة، وفي 18 سبتمبر 13215.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى نقطة 31274 شخصا بعد تسجيل 26 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، مقابل 50 متوفيا في إحصائية 17 سبتمبر، و47 في بيانات 18 سبتمبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا وفرنسا كورونا في فرنسا فرنسا اصابات كورونا

أخبار تهمك

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نوريتش يصدم برشلونة من جديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

رد حاسم من فايلر بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتخذ قرارا جديدا بشأن نجم الأهلي الأول

منذ أقل من نصف ساعة

التعليم الهجين والاختبارات الإلكترونية.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و نصف

خليفة كارتيرون.. باتشيكو يقترب من قيادة الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

فرنسا تسجل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

08:01 م

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

08:01 م

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

06:01 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟