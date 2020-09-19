وزيرة التعاون الدولي: (فاس) نجح في تحقيق زيادة الدخل وتحسين الأمن الغذائي لعدد كبير من صغار المزارعين بقنا

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شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والاستاذ كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الحفل الختامي لمشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (فاس) وذلك بحضور ممثلي السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووفد وزارة الزراعة ومسئولي مديريات الزراعة بمحافظتي قنا وسوهاج.



اوضحت المشاط ان مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (فاس) هو أحد مشروعات مبادرة الحكومة الأمريكية الغذاء للمستقبل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشيرةً الى ان المشروع بدأ في يوليو 2015 في سبعة محافظات هي (أسوان -الأقصر -قنا -سوهاج -أسيوط -المنيا -بني سويف) وينتهي هذا العام.



وأكدت وزيرة التعاون الدولي على ان المشروع نجح في تحقيق زيادة الدخل وتحسين الأمن الغذائي لعدد كبير من صغار المزارعين في المحافظات السبعة من خلال خلق فرص تسويقية متميزة للمحاصيل وتقديم الدعم الفني خلال مراحل الزراعة المختلفة ومراحل الحصاد وما بعد الحصاد وهو ما ساهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية وفي نفس الوقت الوصول بجودة المحصول الى المواصفات التصديرية المناسبة مضيفةً ان المزارعين كان لهم دور كبير في تحقيق هذه النجاحات كما اكدت على ضرورة استدامة مثل هذه المشروعات لأنها تنعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدفيّ القضاء على الفقر والجوع.



وفى بداية كلمته أكد الأستاذ كمال شلبي ان المحافظة تحرص دائما على تقديم كل الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية مشيرا الى الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي تعمل جاهدة في التنسيق مع المؤسسات الدولية لتنفيذ المشروعات الخدمية داخل محافظات الصعيد فاليوم نحن نشهد ختام فعاليات احد هذه المشروعات كما انه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج وهو احد البرامج التي كان لوزارة التعاون الدولي دور في انطلاقه.



من جانبه استعرض مستر دومنيك مدير مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية انجازات المشروع منذ انطلاقه في المحافظات السبع حيث اوضح ان عدد المستفيدين وصل الى 23 ألف مواطن منهم 17 ألف مزارع ووصل حجم الاستثمار من جانب القطاع الخاص به الى 40 مليون جنيه بالإضافة الى 27 مليون جنية مِنح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وفى ختام الاحتفالية قامت وزيرة التعاون الدولي وسكرتير عام محافظة قنا بتسليم عدد من الجرارات والمعدات الزراعية لعدد من الجمعيات الزراعية بهدف تسهيل الأعمال الزراعية ورفع انتاجية المحاصيل وعقب الاحتفالية قامت المشاط وكمال شلبي بافتتاح شركة الخير والبركة للخدمات الزراعية وتفقدا بها المعدات والأدوات الزراعية المعروضة.

