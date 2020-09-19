رجال الأعمال وفنانين ينعون فريد خميس.." أحد قامات الصناعات الوطنية"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:11 م
محمد فريد خميس
محمد فريد خميس
الفجر الاقتصادي
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نعى عدد كبير من رجال الأعمال، والفنانين وقادة المجتمع رجل الأعمال محمد فريد خميس الذي وفاته المنية اليوم السبت بالولايات المتحدة الأمريكية عقب صراع مع المرض مثمنين دوره في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال الشركات التى أسسها، و في العمل الخيري بتأسيسة العديد من الجمعيات الخيرية.

 

 

وقال رجل الأعمال محمد أبو العنين، إنه بمزيد من الحزن والأسى، وصادق الدعوات بالرحمة والمغفرة، ينعي رجل الأعمال الوطني الراحل،محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، ورئيس اتحاد جمعية المستثمرين، الذي انتقل اليوم إلى جوار ربه.

 

وأشاد محمد أبو العينين بدور رجل الأعمال الراحل في خدمة الاقتصاد الوطني، ، مشيرا إلى أنه كان أحد قامات الصناعة الوطنية، ورمزا من رموزها الناجحين، وواجهة مشرفة لمصر في الأسواق العالمية بتجربته الرائدة في صناعات الغزل والنسيج.

 

 

وكتب الفنان محمد صبحي عبر صفحة على الفيس بوك، "وداعا رجل الأعمال والصناعة صديقي الحبيب الغالي"، مؤكدا على أن "خميس" أحد أكبر رجل الصناعة المصرية ، ورجل المواقف وهب حياته وعقله وماله لمن احتاج واعطي عمره للوطن مصر الغالية .

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