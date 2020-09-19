لجنة مكافحة كورونا: مصر لم تنتصر على الفيروس ولكن سيطرت



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر استطاعت أن تسيطر على الموجة الأولى، لكن مازالنا لم ننتصر عليها، وهذه السيطرة تمت بتعاون مجتمعي كامل من الدولة المصرية، لكن العامل الأساسي في نجاحها هو وعي المواطن المصري.وأضاف "حسني"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الموجة الثانية لها تعريف، وهو الوصول إلى 5% من عدد الإصابات ثم زيادتها مرة أخرى، معقبا: "نتمنى في أوائل 2021 يكون هناك لقاح للقضاء على فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن هناك هاجس في تشابه الأعراض بين الانفلونزا وكوفيد 19، ولابد من الكشف الطبي المبكر.وأشار إلى أن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات، ولن نسمح أن يصبح أي مريض مصري فئران تجارب، مؤكدًا أن مصر أقوى مما نتخيل خاصة في إنتاج اللقاحات.إقرأ أيضا..