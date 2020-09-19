محمد إبراهيم يقوم المقاصة أمام الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل مصر المقاصة جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمود حمدي





خط الدفاع : عصام صبحي - محمد دبش - أحمد مودي - أحمد محسن





خط الوسط : صلاح ريكو - خالد أوتشو - ميدو جابر - محمد إبراهيم - باولن فوافي





خط الهجوم : عمرو مرعي.





البدلاء :-

محمد كوكو - مصطفى شبيطة - عاصم سعيد - صلاح أمين - صلاح عاشور - حسني فتحي - محمد توني - شيمس بيكلي - عبد الله مجدي



