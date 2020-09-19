شاهد.. مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:53 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TEN"، مساء السبت، تقريرا مصورا  يرصد تفاصيل مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس عبده شنودة، مدير مشروع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة يتكون من 3 أجزاء رئيسية، وهم مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، وهو مبنى منفصل ييتكون من 3 طوابق.

وأضاف أن هناك مركز قومي لاستصلاح الأراضي بمبنى مجلس الوزراء، وأخيرا هناك طابق خاص يختص بتنمية شبة جزيرة سيناء.

وتفقدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.

ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.

كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.

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