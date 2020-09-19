14 مرشحا في اليوم الثاني للتقديم على إنتخابات النواب بالإسكندرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية اليوم السبت إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020 حيث تقدم في اليوم الثالث  بطلبات الترشح  14 مرشحا اليوم حتي المواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا ليصبح الاجمالي المتقدمين 151مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوي المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

وقام المستشار محمد المشد رئيس محكمة الإسكندرية بتفقد القاعتين المخصصين لاستقبال وانتظار الراغبين في الترشح، وسط تطبيق مُشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رد حاسم من فايلر بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

المقاصة يكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ نصف ساعة

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

06:30 م

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

06:01 م

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:51 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟