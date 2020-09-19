14 مرشحا في اليوم الثاني للتقديم على إنتخابات النواب بالإسكندرية

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أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية اليوم السبت إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020 حيث تقدم في اليوم الثالث بطلبات الترشح 14 مرشحا اليوم حتي المواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا ليصبح الاجمالي المتقدمين 151مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوي المحافظة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.



وقام المستشار محمد المشد رئيس محكمة الإسكندرية بتفقد القاعتين المخصصين لاستقبال وانتظار الراغبين في الترشح، وسط تطبيق مُشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.