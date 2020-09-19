لاميتا فرنجية تستعرض حملها بصورة عبر "إنستجرام"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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لاميتا فرنجية تستعرض حملها بصورة عبر إنستجرام
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صورة لها تستعرض فيها حملها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فرنجية" في الصورة وهي تبرز ملامح جسدها، وكتبت تعليقا قائله: "الشعور بحب وطاقة الحياة.. متصلان تمامًا بطفلي".

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها "عمر وسلمى 3"،، "حد سامع حاجة"،"محترم إلا ربع"،"356 يوم سعادة".

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