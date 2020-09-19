لاميتا فرنجية تستعرض حملها بصورة عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صورة لها تستعرض فيها حملها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "فرنجية" في الصورة وهي تبرز ملامح جسدها، وكتبت تعليقا قائله: "الشعور بحب وطاقة الحياة.. متصلان تمامًا بطفلي".



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها "عمر وسلمى 3"،، "حد سامع حاجة"،"محترم إلا ربع"،"356 يوم سعادة".