لاميتا فرنجية تستعرض حملها بصورة عبر "إنستجرام"
السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:18 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صورة لها تستعرض فيها حملها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "فرنجية" في الصورة وهي تبرز ملامح جسدها، وكتبت تعليقا قائله: "الشعور بحب وطاقة الحياة.. متصلان تمامًا بطفلي".
يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها "عمر وسلمى 3"،، "حد سامع حاجة"،"محترم إلا ربع"،"356 يوم سعادة".
وظهرت "فرنجية" في الصورة وهي تبرز ملامح جسدها، وكتبت تعليقا قائله: "الشعور بحب وطاقة الحياة.. متصلان تمامًا بطفلي".
يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها "عمر وسلمى 3"،، "حد سامع حاجة"،"محترم إلا ربع"،"356 يوم سعادة".
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