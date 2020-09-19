في مباراة الـ7 أهداف.. ليدز يونايتد يقهر فولهام بالدوري الإنجليزي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق ليدز يونايتد، فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه فولهام، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ليدز يونايتد هيلدر كوستا (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و57 وماتويس كليتش في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وباتريك بامفورد في الدقيقة 50.

وسجل أهداف فولهام ألكسندر ميتروفيتش (هدفين) الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 67 وبوبي ريد في الدقيقة 62.

وحصد ليدز أول ثلاث نقاط له هذا الموسم حيث خسر في الجولة الأولى أمام ليفربول 3 / 4، فيما ظل فولها بلا رصيد حيث خسر في الجولة الأولى أمام أرسنال صفر / 3.

أخبار تهمك

رد حاسم من فايلر بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

منذ 18 دقيقة

المقاصة يكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

06:30 م

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

06:01 م

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:51 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟