إخفاقات رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
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بعد 5 سنوات من سوء الإدارة شهد فيها الغرب الليبي فشلًا كبيرًا يعلن فايز السراج نيته الاستقالة وتسليم السلطة نهاية أكتوبر.

 

وحول السراج الغرب الليبي إلى مستعمرة تركية وجعل منها  مسرحًا للحروب وساحة خلفية لأردوغان الواهم بالخلافة العثمانية حيث أصبحت العاصمة طرابلس ومصراتة مرتعًا للميليشيات وانتشر السلاح وكثرت العمليات الإرهابية التي تستهدف الآمنين، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

كما قام بتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع تركيا ومذكرة تفاهم للتعاون الأمني فأصبحت ليبيا في قبضة أردوغان وتحكم في أموال الدولة  خاصة إيرادات النفط من خلال سيطرة حكومته على البنك المركزي الليبي.

 

وتدهورت الأوضاع المعيشية  وانتشر الفساد  فلجأ الليبيون إلى الاحتجاجات على أداء حكومة السراج وامتلأت طرابلس ومدن  الغرب الليبي بالمتظاهرين المطالبين برحيل السراج  وجميع أفراد حكومته.. فهل سيستقيل السراج فعلا أم أنها "مراوغة" جديدة؟


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