عاجل.. وفاة الفنانة السودانية نفيسة محمد

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رحلت الفنانة السودانية نفيسة محمد محمود عن عالمنا من ذ قليل، وأعلنت عن ذلك الفنانة آمال مصطفى، من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "مصطفى" قائله: "رحلت اليوم الممثلة القديرة نفيسة محمد محمود، الرائدة المسرحية، صاحبة العطاء المتواصل.. السنينة الجميلة المرحة، كل التعازي لأهلها ولأسرة الدراميين في هذا الفقد الكبير".



ونعى عدد كبير من الجمهور والفنانين وفاة الفنانة نفسية محمد محمود، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.