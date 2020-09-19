زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الليجا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق الملكي لمواجهة ريال سوسيداد غدا الأحد، على ملعب أنويتا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

 

وكان ريال مدريد قد غاب عن مباريات الجولة الأولى من بطولة الليجا، بسبب فترة الراحة التي حصل عليها بعد إنهائه لبطولة دوري أبطال أوروبا بشكل متأخر.

 

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي :-

 

حراسة المرمى: كورتوا - التوبي - لونين.

 

خط الدفاع: دانييل كارفخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - اودريزولا - ميندي.

 

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - اريباس - اوديجارد - مارفين.

 

خط الهجوم: كريم بنزيما - مايورال - لوكا يوفيتش - رودريجو - ڤينسيوس.

أخبار تهمك

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

المقاصة يكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

رد حاسم من فايلر بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

منذ 17 دقيقة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

06:30 م

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

06:01 م

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:51 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟