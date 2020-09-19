20 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
واس
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قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الرعاية المديدة الخدمات العلاجية والدوائية والتشخيصية وخدمة الطب المنزلي لـ 20،764 مستفيدًا للعام الماضي، حيث بلغت عدد الزيارات المنزلية 1535 زيارة لـ92 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الوصفات الدوائية 15526
وصفة علاجية، ووصل عدد المستفيدين من العلاج الطبيعي 1833 مستفيدًا، كما قام المستشفى بإجراء 1803 فحوص مخبرية.

وأكدت صحة حفر الباطن سعيها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة، بمشاركة فريق صحي متعدد التخصصات ذي خبرات عالية.

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