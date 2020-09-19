الإمارات.. "الاتحاد للطيران" تكشف عن الإجراءات المتبعة لدهول مطار أبو ظبي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
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كشفت شركة "الاتحاد للطيران" عن أحدث الإجراءات المتبعة لدخول دولة الإمارات عبر مطار أبوظبي.

 

وقالت "الاتحاد للطيران" في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، إنه يترتب على المقيمين العائدين عبر مطار أبوظبي الدولي الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بالمنازل، مع وجوب ارتداء سوار طبي، سيحصل عليها المسافر القادم لأبوظبي من السلطات بالمطار.

 

وأضافت: "لن يُسمح لك بدخول الإمارات إلا إذا كنت مواطناً إماراتياً أو مقيماً بتأشيرة صالحة، ولن يُسمح بدخول حاملي جميع أنواع التأشيرات الأخرى، بما في ذلك التأشيرات السياحية، وإذا كنت مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلن تحتاج بعد الآن إلى موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للعودة إلى أبوظبي قبل أن تحجز رحلتك".

 

 ويخضع المسافرون للفحص الحراري ولفحص كوفيد-19 "بي سي آر" في مطار أبوظبي، باستثناء الأطفال دون سن 12 عاماً.

 

وتتابع الإرشادات: "عند وصولك إلى أبوظبي، يجب أن تعزل نفسك لمدة 14 يوماً، يجب أن يتم العزل الذاتي في المنزل وسيُطلب منك ارتداء سوار معصم معتمد طبياً طوال هذه المدة.. سيتم توفير سوار المعصم من قبل السلطات في مطار أبوظبي".

 

 

إلى ذلك، أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي المرض من أبطال خط الدفاع الأول.

 

وأكد أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، مضيفا: "هدفنا توفير جميع وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

 

 

وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".

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