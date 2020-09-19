رد حاسم من فايلر بشأن رحيله عن الأهلي
السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:29 م
الفجر الرياضي
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حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، موقفه من مغادرة للقلعة الحمراء في شهر أكتوبر المقبل، مستغلاً وجود بند يسمح له بالرحيل مجاناً في الفترة بين 1 إلى 10 من الشهر المذكور.
وقال فايلر في
تصريحات نقلتها صحيفة (blick)
السويسرية:" لا يزال عقدي مستمراً حتى الصيف المقبل ، سأقيم التجربة وأحلل كل
شئ بعد نهاية الموسم الحالي وسأتخذ القرار المناسب".
وتابع:" الأهلي
تطور كثيراً ، والفريق يكافئ نفسه بحسم لقب الدوري مبكراً قبل 7 مباريات من نهاية البطولة".
وحسم الأهلي لقب
الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف
نظيف.