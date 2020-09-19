ولفرهامبتون يُعلن تعاقده مع موهبة ليفربول

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي ولفرهامبتون، تعاقد مع الهولندي كي-يانا هوفر قادمًا فريق ليفربول، في صفقة قدرت ما يقرب من 13 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع هوفر /18 عاما/ ، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع وظهير كامل، على عقد مدته خمس سنوات.

وصرح نونو إسبيريتو مدرب وولفرهامبتون بقوله :"إنه لاعب أعتقد أن لديه إمكانيات فعلية، ولديه موهبة. والأمر متوقف علينا لجعله يقدم أفضل ما لديه".

وقال هوفر إنه سعيد للغاية لكونه سيلعب.

وقال :"أعتقد أن جماهير وولفرهامبتون يمكنها توقع عودة الهولندي الطائر في الجانب الأيمن".

وأضاف :" أحب الهجوم، ولكنني أقوم بواجبي الدفاعي. ظهير أيمن، قلب دفاع، أي مركز تريدني، سألعب فيه، سألعب كرات عرضية، سأسجل، سأهاجم، ولكنني سأقوم بواجبي الدفاعي، هذا ما يمكنهم توقعه".

وذكرت تقارير أيضا أن ليفربول بصدد التعاقد مع ديوجو جوتا، لاعب وولفرهامبتون، ولكن لم يؤكد الناديان هذه الصفقة.

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