الإمارات ترسل نحو 13 طن من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
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أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية خامسة تحمل 13 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، سيستفيد منها نحو 13 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد 19».

 

وقال سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا: «تأتي مساعدات دولة الإمارات إلى كولومبيا استمراراً للدعم المستمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة الجائحة، حيث تم تسيير طائرة مساعدات طبية خامسة اليوم، عقب إرسال أربع طائرات حملت 40.7 طناً من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص كورونا، استفاد منها أكثر من 40 ألفاً من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر».

 

وأضاف: «أن استمرار تسيير دولة الإمارات للمساعدات الطبية لكولومبيا على مدار الأشهر الخمسة الماضية، يعد شاهداً على تبني القيادة الرشيدة للدولة نهج الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خاصة فيما يواجه العالم الآن من تحديات في مواجهة الجائحة».

 

يشار إلى أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1471 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1,5 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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