محمد عبدالرحمن لأبطال مسرحية "علاء الدين".. شكراً علي استقبالكم كان يوم حلو

أعرب الفنان محمد عبدالرحمن، بحضور العرض الخاص لمسرحية "علاء الدين".حيث شارك محمد مجموعة صور تجمعه بـ أحمد عز، وأبطال المسرحية، وكتب: اتشرفت وانبسطت جداً بحضور مسرحية "علاء الدين"، للنجم الكبير أحمد عز، وكل الزملاء الحبايب المشاركين في المسرحية والأستاذ مجدي الهواري .. شكراً علي حسن استقبالكم بجد كان يوم حلو.يشار أن عرض مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".والجدير ذكره أن محمد عبدالرحمن يشارك في فيلم "الخطة العامية" ، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.