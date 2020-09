محمد عبدالرحمن لأبطال مسرحية "علاء الدين".. شكراً علي استقبالكم كان يوم حلو

View this post on Instagram

اتشرفت واتبسطت جداً بحضور مسرحية #علاء_الدين للنجم الكبير #أحمد_عز وكل النجوم كريم وثروت وجمعه وعم سامي وتارا وهشام الحبايب المشاركين ف المسرحية والمنتج والمخرج الكبير مجدي الهواري.. شكراً على حسن استقبالكم بجد كان يوم حلو ❤️❤️