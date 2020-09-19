خالد سليم يشوق جمهوره للموسم الجديد من "قعدة رجالة"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق الفنان خالد سليم، محبيه للموسم الجديد من برنامج "قعدة رجالة"، حيث مقطع فيديو من كواليس البرنامج عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وعلق " هل مستعدين الحلقة الأولي من قعدة رجالة الموسم الثالث بعد 6 أيام علي قناة osn.


"قعدة رجالة"، مع النجوم نيكولا معوض وقيس الشيخ وخالد سليم وهو من إخراج هيثم عزو ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات OSN.


ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.


وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من

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