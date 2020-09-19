رئيس الوزراء: الدولة قادرة على تنفيذ أكبر حجم من الإسكان لجميع الفئات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة حدائق العاصمة الإدارية الجديدة مدينة جديدة من المدن التي ستضاف خلال الفترة القادمة، وقرار الجمهوري الخاص بإنشائها لم يصدر بعد، ولكننا بدأنا في تنفيذها قبل صدور القرار بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته على هامش تفقده العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مدينة حدائق العاصمة الإدارية الجديدة هي امتداد لمدينة بدر الجديدة، والتي انتهت اراضيها ومازال هناك طلب كبير عليها، مما دفعنا للتفكير في إنشاء امتداد لها والتي تبعد نحو 10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة حدائق العاصمة بها 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم البدء في إنشاءها منذ إبريل الماضي، ونسبة الانجاز بهم تقترب من الـ 50%، وسيتم الانتهاء منهم في 30 يونيو 2021، لتوفير وحدات للشباب ومحدودي الدخل بمناطق مميزة جدًا، مشددًا على ان الدولة قادرة على تنفيذ أكبر حجم من الإسكان لجميع الفئات، بناء مخطط يتضمن كافة الخدمات وعلى أعلى مستوى، وفقًا لتوجيهات الرئيس.





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.





ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.





أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.



