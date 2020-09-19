وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية اليوم بدأها  بمتابعة  اعمال تنفيذ  المرحلة الأولى من مشروع  ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا  الاقصر الصحراوى الشرقى  بطول ٣٦ كم من مدينة طيلة وحتى محور قفط القصير والذي تبلغ تكلفته ٢٩٠ مليون جنيه.

حيث تابع الوزير اعمال تنفيذ المشروع الذي يشمل  انشاء اتجاه جديد بعرض ١١.٥ متر ليصبح الطريق بعرض اجمالي ٢٣ متر بواقع ٣ حارة لكل اتجاه بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذي يبلغ عرضه ١١.٥ متر  وذلك باستخدام معدات الصيانة الذكية.

أكد  الوزير على أهمية استخدام هذه المعدات الحديثة في رفع كفاءة الطريق مشيرا إلى أن  القيادة السياسية قد وجهت   بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق  لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد كما شدد الوزير على ضرورة الصيانة المستمرة لكافة هذه المعدات الحديثة.

في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى
وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى
وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى
وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"صديقة للبيئة".. مواصفات معدات رصف الطرق الحديثة في مصر

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات رصف الطرق (صور)

النقل: دعم شركات الطرق بأحدث معدات إعادة التدوير للرصف القديم

عاجل.. تكليف جديد من محافظ كفر الشيخ لـ"التنفيذيين"

قبل الافتتاح.. محطة تحصيل الرسوم بالكيلو 8.5 بالصحراوي الغربي (صور)

يربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان).. أبرز المعلومات عن محور كلابشة الجديد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

05:00 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟