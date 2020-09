نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "شادر السمك"

View this post on Instagram

فيلم شادر السمك قصة نبيل نصار سيناريو و حوار عبد الجواد يوسف اخراج علي عبد الخالق مهندس الديكور نهاد بهجت كان من نجوم الفيلم حيث حول بلاتوه ستديو نحاس الى سوق كبير و حقيقي مماثلا لواقع شادر السمك المعروف بكل تفاصيله الدقيقه.... المعلمه جمالات بتقولكم يا مساء الورد... #سينما_نبيله_عبيد