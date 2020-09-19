نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "شادر السمك"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نبيلة عبيد، على التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


واستعادت نبيلة عبيد ذكريات فيلم "شادر السمك"، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الفيلم وكتبت: فيلم شادر السمك، قصة نبيل نصار، سيناريو وحوار عبدالجواد يوسف إخراج علي عبدالخالق، مهندس الديكور كان نهاد بهجت كان نجم من نجوم الفيلم حيث حول بلاتوه ستديو نحاس إلي سوق كبير وحقيقي مماثلاً لواقع شادر السمك المعروف بكل تفاصيله الدقيقة، المعلمة جمالات بتقولكم مساء الورد.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.



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