مناشدة عاجلة من رئيس الوزراء للمواطنين حول مخالفات البناء

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا واجهنا البناء العشوائي والغير مخطط خلال الـ 40 عام الماضية، مشددًا على أن الدولة عندما تخطط وتبني بطريقة سليمة يكون شكل الحياة مختلف.

وناشد "مدبولي"، خلال كلمته على هامش تفقده العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، المواطنين بالإسراع في تقنين أوضاع مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع بنفسه لحظة بلحظة إجراءات التصالح بمخالفات البناء مع جميع المحافظات، معقبًا: "إي إجراء في صالح المواطنين سيتم اتخاذه ولن نتردد فيه".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.

ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.

كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.

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