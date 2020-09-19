العثور على جثة شاب بها آثار شبهة جنائية في قنا



تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



أقرأ أيضًا.. آخر تطورات أزمة فيروس كورونا في مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وقال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد سابقا، إن أرقام إصابات فيروس كورونا مازالت مزعجة على مستوى بعض البلدان بالعالم، حيث إن هناك دولا معدل الإصابات بها مرتفع مثل أمريكا والهند.





تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن قنا، بإشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، عصر اليوم السبت، من جهودها بعد العثور على جثة شاب مجهل الهوية، بالكيلو 40 بطريق قنا - سوهاج.وكشفت الأجهزة عن أن الجثة لشخص يدعى حسين علي عبد الجواد غنام، 34 عاما، وتوجد آثار شبهة جنائية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.