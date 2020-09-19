عمر كمال يعلن عن موعد عرض أغنينه بعنوان "الجدع "

يحرص الفنان عمر كمال، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.حيث أعلن عمر، عن طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الجدع"، ضمن أحداث فيلم "زنزانة7".حيث شارك عمر، مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابه بإنستجرام، وكتب: أغنية الجدع من فيلم زنزانة 7 النهاردة علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب.فيلم "زنزانة 7" ، يعرض حالياً بجميع دور العرض ، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.والجدير ذكره أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك" ، وحقق خلالها نجاحاً كبيراً.