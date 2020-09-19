مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة



وقال الدكتور "مصطفى الفقي"، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذا البرنامج هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهُوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.



وقدم الدكتور "صبري فرج" مدير عام منطقة آثار سقارة شرحا لتاريخ وآثار المنطقة تناول فيه ابتكار المصري القديم للبناء بالحجر ودور المهندس "إيمحتب" في ذلك.



بدأت الزيارة بشرح عملي في قاعة التهيئة المرئية على الماكيت المجسم لعناصر المجموعة الجنائزية للملك زوسر.



وأعقب ذلك مشاهدة فليم وثائقي لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ثم زيارة متحف ايمحتب والمجموعة الجنائزية للملك زوسر ومقبرة مريروكا صهر الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة ثم مقبرة كاجمني ومقبر "نفر سشم بتاح" ثم المرور علي هروم ونيس وهرم الملك أوسر كاف ومقبره "بتاح حتب" و"أخت حتب" ثم الانتقال لزيارة مقبرة الأخوين والطيور والفنانين ومقبرة نفر ومقبرة مايا وحور محب واختتمت الزيارة بزيارة "السرابيوم" مدافن ابيس ومقبرة تي.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



نظم مركز "زاهي حواس" للمصريات، بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، زيارة علمية لآثار سقارة ومتحف المهندس "إيمحتب".